Жутко переживали: певец Gazan женился на блогере Полине Дубковой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Певец Gazan женился на блогере Полине Дубковой

Жутко переживали: певец Gazan женился на блогере Полине Дубковой

Фото: Instagram* / dubkovapo; 5-tv.ru

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Предложение руки и сердца было сделано больше полугода назад. Поклонники с нетерпением ожидали события. И этот день настал!

Музыкант Gazan, исполнивший песню «Че за лев этот тигр», женился на блогере Полине Дубковой. Пара помолвлена была более полутора лет назад, но торжественный день настал лишь в минувшую пятницу. Кадрами с важного дня они поспешили поделиться в социальной сети.

Дубкова для торжества выбрала традиционное белое платье с фатой, Gazan же облачился в черный классический костюм. Пара призналась, что изрядно переживала перед походом в ЗАГС.

«Честно говоря, очень волнуюсь. Ком в горле из-за кое-каких организационных моментов. Надеюсь, все хорошо пройдет, пожелайте нам удачи», — призналась Дубкова по дороге к месту бракосочетания.

какие-то челы опять поженилисьGazan и Дубкова перед регистрацией брака изрядно переживали. Но все прошло хорошо.Фото: Instagram* / dubkovapo

Интернет-пользователи поспешили поздравить молодоженов с долгожданным событием. Как прошло мероприятие, Дубкова пообещала рассказать чуть позже.

«Теперь этот тигр не холостяк! Газан, поздравляю!»

«Прекрасные, счастья, любви и здоровья вам!» — написали супругам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба звезды «Закрытой школы» Луизы Габриэлы Бровиной.

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