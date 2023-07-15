Жутко переживали: певец Gazan женился на блогере Полине Дубковой

Предложение руки и сердца было сделано больше полугода назад. Поклонники с нетерпением ожидали события. И этот день настал!

Музыкант Gazan, исполнивший песню «Че за лев этот тигр», женился на блогере Полине Дубковой. Пара помолвлена была более полутора лет назад, но торжественный день настал лишь в минувшую пятницу. Кадрами с важного дня они поспешили поделиться в социальной сети.

Дубкова для торжества выбрала традиционное белое платье с фатой, Gazan же облачился в черный классический костюм. Пара призналась, что изрядно переживала перед походом в ЗАГС.

«Честно говоря, очень волнуюсь. Ком в горле из-за кое-каких организационных моментов. Надеюсь, все хорошо пройдет, пожелайте нам удачи», — призналась Дубкова по дороге к месту бракосочетания.

Gazan и Дубкова перед регистрацией брака изрядно переживали. Но все прошло хорошо. Фото: Instagram* / dubkovapo

Интернет-пользователи поспешили поздравить молодоженов с долгожданным событием. Как прошло мероприятие, Дубкова пообещала рассказать чуть позже.

«Теперь этот тигр не холостяк! Газан, поздравляю!»

«Прекрасные, счастья, любви и здоровья вам!» — написали супругам.

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