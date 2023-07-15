Дьявол под маской милого старика: почему Джо Байден пристает к детям

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 97 0

Психолог Русинова: в общении Байдена с детьми заметен откровенно сексуальный подтекст

Фото, видео: Bonnie Cash - Pool via CNP; Telegram / Елена Русинова: психосоматика / rusinovalive; 5-tv.ru

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Между образом, который пытаются создать имиджмейкеры и реальным человеком, возможно, — настоящая пропасть.

Президент США Джо Байден, неоднократно замеченный в подозрительно близких контактах с детьми на публике, снова вляпался в историю. Он на публике попытался укусить маленькую финскую девочку, чем довел ее до слез. Психолог Русинова в беседе с 5-tv.ru заметила, что про состояние здоровья Байдена должны говорить не ее коллеги, а специалисты по более серьезным болезням.

Русинова обратила внимание на очевидную ошибку помощников Байдена: они пытаются создать положительный образ президенту, но он вместо этого невольно показывает свою истинную сущность.

«Настолько, насколько нам показывают картинку масс-медиа, его личность. Мы же можем догадываться только по его социальному образу, который создается для нас масс медиа. Поэтому насколько создан этот образ, насколько можно судить, то внимание к детям он проявляет однозначно, но однозначно, что это не совсем тот контекст, который должен был бы, наверное, проявлять взрослый человек по отношению к ребенку», — объяснила специалист.

Даже на тех кадрах, которые официально распространяют американские СМИ, можно заметить колоссальный диссонанс между образом президента, который хотят создать пиарщики, и личностью Байдена. А что уж говорить о тех видео, которые в США по телевизору не показывают.

«Это защита, опека, интерес. Здесь (в видео, где Байден пытается укусить финскую девочку, — Прим. ред.) присутствует какой-то сексуальный подтекст», — заметила Русинова.

Психолог обратила внимание на то, что поведение президента США — патологическая сторона вопроса. И в данном контексте важен также и менталитет. Например, в российском менталитете есть четкое понимание того, что чужой человек, обращаясь к маленькому ребенку, чужому ребенку еще и противоположного пола, вообще нарушает все дозволенные социальные границы.

Ранее 5-tv.ru психолог Елена Русинова объясняла, почему президента США Джо Байдена боятся дети.

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