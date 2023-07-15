«Мне помог врач»: Суханкина рассекретила свои пластические операции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Певица Маргарита Суханкина рассказала, что сделала гастропликацию

«Мне помог врач»: Суханкина рассекретила свои пластические операции

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка регулярно посещает косметолога, чтобы выглядеть лучше.

Певица и «золотой» голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала изданию dni.ru об перенесенных операций.

Уже в следующем году артистка будет праздновать юбилей. Ей исполниться 60 лет. Но возраст женщину не испортил. Выглядит она очень хорошо. А новая стрижка предает ей еще больше свежести. Но правда секрет ее внешнего вида кроется в пластической хирургии.

«Конечно, мне помог врач», — призналась исполнительница.

Она рассказала, что стала резко поправляться и поэтому ей пришлось прибегнуть к помощи хирурга. Ей сделали гастропликацию. Эта операция уменьшает желудок и этим сокращает объем потребляемой пищи. После нее певица похудела на 30 килограммов.

Артистка добавила, что она также посещает косметолога. Оно делает инъекции для разглаживания морщин, ботокс и гиалурон.

Ранее 5-tv.ru писал, как Маргарите Суханкиной удалось пережить большие проблемы.

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