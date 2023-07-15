В Подмосковье грузовик столкнулся с 15 машинами, три человека пострадали

Грузовик Scania столкнулся с 15 машинами на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Три человека пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Движение на аварийном участке магистрали затруднено.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют полную картину произошедшего.