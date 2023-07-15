Дарил цветы и приглашал на свидания: Нюша рассказала о романе с хоккеистом Радуловым

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Певица Нюша откровенно рассказала о романе с хоккеистом Александром Радуловым

Дарил цветы и приглашал на свидания: Нюша рассказала о романе с хоккеистом Радуловым

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Певицу и спортсмена с 2011 года подозревают в романе.

Певица Нюша откровенно рассказала о романе с хоккеистом Александром Радуловым в эфире одного из телеканалов. В 2011 году знаменитости снялись в клипе «Больно», в котором сыграли двух возлюбленных людей. Пару сразу заподозрили в романе, потому что сцены видеоролика были наполненными романтикой и эмоциями.

Только спустя 12 лет Нюша раскрыла тайну — да, Радулов действительно ухаживал за ней, дарил ей цветы и приглашал на свидания, но у певицы не возникло ответных чувств. Звезда долго присматривалась к спортсмену, но все-таки не смогла вступить с ним в отношения.

«Если честно, Саша за мной ухаживал, было дело, но до романа у нас не дошло. Он дарил цветы, уделял внимание, мы ходили несколько раз на свидания, но дальше не пошло. Я видела его симпатию ко мне, но у меня ответных чувств не было», — поделилась звезда.

Нюша также подчеркнула, что Александр Радулов по-настоящему шикарный мужчина, просто, к сожалению, сердцу не прикажешь. Сейчас чемпион мира женат, у него есть два сына. Нюша уже шесть лет находится в браке с Игорем Сивовым, у них также двое детей — дочь Симба и сын Сафрон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Нюша планирует радикально сменить имидж.

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