Над Белгородом сработала система ПВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели

Над Белгородом сработала система ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Украинские боевики не прекращают ежедневные обстрелы приграничных российских областей.

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

До этого Гладков сообщал о попавшем под обстрел с украинской стороны хуторе Мухин в Шебекинском городском округе. Там также обошлось без пострадавших, лишь в одном из частных домовладений осколками выбило окна и посекло фасад.

Кроме того, украинские снаряды прилетели в село Вязовое Краснояружского района. Там осколки повредили забор и фасад сельскохозяйственного предприятия, никто из местных жителей, к счастью, не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

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