В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 341 0

Правоохранительные органы активно разыскивают преступника в данный момент.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lilly; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Водитель БМВ насмерть сбил пешехода в деревне Чурилково в подмосковном Домодедове и скрылся с места ДТП, об этом сообщает 5-tv.ru и делится кадрами с места происшествия. От полученных травм человек скончался на месте, инцидент произошел на улице Центральная.

По предварительной информации, водитель черного БМВ может быть причастен к краже, которая ранее была совершена в одном из домов в поселке. В данный момент правоохранители ищут преступника.

Местные жители рассказали о погибшем - ранее его уже сбивала машина, и он остался инвалидом. На этот раз он шел из продуктового магазина, просто спокойно переходил дорогу, когда его сбила иномарка. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Подмосковье грузовик столкнулся с 15 машинами.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

23:46
Утюгом по лбу: в комедийном хите «Один дома» заметили пять абсурдных киноляпов
23:27
Над Белгородом сработала система ПВО
23:08
«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни
22:50
Полковник Макгрегор предсказал, что в случае войны РФ уничтожит США своими подлодками
22:31
В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
22:17
Дарил цветы и приглашал на свидания: Нюша рассказала о романе с хоккеистом Радуловым

Сейчас читают

В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео