В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Водитель БМВ насмерть сбил пешехода в деревне Чурилково в подмосковном Домодедове и скрылся с места ДТП, об этом сообщает 5-tv.ru и делится кадрами с места происшествия. От полученных травм человек скончался на месте, инцидент произошел на улице Центральная.

По предварительной информации, водитель черного БМВ может быть причастен к краже, которая ранее была совершена в одном из домов в поселке. В данный момент правоохранители ищут преступника.

Местные жители рассказали о погибшем - ранее его уже сбивала машина, и он остался инвалидом. На этот раз он шел из продуктового магазина, просто спокойно переходил дорогу, когда его сбила иномарка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Подмосковье грузовик столкнулся с 15 машинами.