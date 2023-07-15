В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Правоохранительные органы активно разыскивают преступника в данный момент.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lilly; 5-tv.ru
Водитель БМВ насмерть сбил пешехода в деревне Чурилково в подмосковном Домодедове и скрылся с места ДТП, об этом сообщает 5-tv.ru и делится кадрами с места происшествия. От полученных травм человек скончался на месте, инцидент произошел на улице Центральная.
По предварительной информации, водитель черного БМВ может быть причастен к краже, которая ранее была совершена в одном из домов в поселке. В данный момент правоохранители ищут преступника.
Местные жители рассказали о погибшем - ранее его уже сбивала машина, и он остался инвалидом. На этот раз он шел из продуктового магазина, просто спокойно переходил дорогу, когда его сбила иномарка.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Подмосковье грузовик столкнулся с 15 машинами.
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