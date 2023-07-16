Волочкова рассказала, как с позором заработала на квартиру для матери в 14 лет

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17 0

Балерина Волочкова купила матери квартиру в 14 лет на деньги от гастролей

Волочкова рассказала, как с позором заработала на квартиру для матери в 14 лет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov,

Читайте нас в: Дзен Новости

Балерина призналась, что ей пришлось пережить страшное ради денег, которые она тогда заработала.

Балерина Анастасия Волочкова подарила своей маме квартиру в 14 лет. Это была первая в ее жизни недвижимость, купленная на собственные деньги. Однако ради этих денег пришлось не только потрудиться, но и пережить момент профессионального провала. Во время гастролей в Японии юная танцовщица от волнения упала на сцене. В одном из интервью звезда поделилась, что падение длилось считанные секунды, но ей они показались вечностью, пишет 7Дней.ru.

«От расстройства и избытка других чувств мне показалось, что летела я вечность, причем в пропасть! Но в итоге все закончилось хорошо: благодаря тем гастролям я презентовала моей мамочке квартиру», — рассказала Волочкова.

Балерина не раз говорила, что в молодости тратила на мать баснословные суммы — почти все заработанные деньги. Но по прошествии многих лет, по словам знаменитости, отношения с родительницей дали трещину. Сегодня она винит именно маму в чрезмерном вмешательстве в личную жизнь, в частности, в расставании с любимым мужчиной — бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Детско-родительский конфликт в семье Волочковой — актуальная реальность по сей день. Теперь звезда конфликтует со своей дочерью Ариадной. Девочка живет в семье отца Игоря Вдовина, она очень близка с мачехой, а родную мать не пригласила даже на выпускной. Балерина уверена, что наследницу специально настраивают против нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой встрече Анастасии Волочковой с дочкой после скандала из-за выпускного. Артистка довольно резко прокомментировала роман 17-летней Ариадны.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

1:21
Духовные практики и целители. Как не стать жертвой мошенников — мнение эксперта
1:02
Волочкова рассказала, как с позором заработала на квартиру для матери в 14 лет
0:43
Итог саммита НАТО: Украине жестко указали на роль пушечного мяса в борьбе с РФ
0:24
В подъезде трясся подоконник: Штурм раскрыла интимную тайну Ирины Розановой
0:05
ВСУ нанесли удар по машине волонтеров в Алешках в Херсонской области
0:02
ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Сейчас читают

В подъезде трясся подоконник: Штурм раскрыла интимную тайну Ирины Розановой
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео