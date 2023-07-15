Полковник Макгрегор предсказал, что в случае войны РФ уничтожит США своими подлодками

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 43 0

У нашей страны есть существенное преимущество в возможном конфликте.

Полковник Макгрегор предсказал, что в случае войны РФ уничтожит США своими подлодками

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Читайте нас в: Дзен Новости

Если Россия и США все-таки окажутся в состоянии войны, то у РФ есть существенное преимущество, рассказал полковник Дуглас Макгрегор в интервью Майклу Сэвиджу. Наша страна может заполнить весь Атлантический океан своими подлодками, что автоматически может поставить Соединенные Штаты Америки под угрозу уничтожения.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что самым глупым поступком, на который способны США — это начать угрожать России ядерным оружием.

По словам Макгрегора, российских военных всегда поддержит китайский флот, а сама РФ сможет контролировать атомными подводными лодками еще и Тихий океан. Также не стоит забывать и о том, что существенная часть американского атомного подводного флота находится в данный момент в ремонте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что полковник Макгрегор предрек Украине печальное будущее.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

23:46
Утюгом по лбу: в комедийном хите «Один дома» заметили пять абсурдных киноляпов
23:27
Над Белгородом сработала система ПВО
23:08
«Я начала бороться»: у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни
22:50
Полковник Макгрегор предсказал, что в случае войны РФ уничтожит США своими подлодками
22:31
В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
22:17
Дарил цветы и приглашал на свидания: Нюша рассказала о романе с хоккеистом Радуловым

Сейчас читают

В Домодедове водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео