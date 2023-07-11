Он считает, что вооруженные поставки киевскому режиму уже ничего не изменят.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom заявил о том, что никто не в состоянии помочь Киеву одержать верх в этом конфликте.

«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. <…> Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — заявил Макгрегор.

Также, по его словам, из-за украинского конфликта и раскола внутри НАТО многие западные страны пребывают в отчаянии. Для Украины, по мнению полковника, нет никакого другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров и получить все, что возможно, так как Киев находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России.

Прежде экс-советник высказался о том, что в ВСУ отмечается большое количество случаев дезертирства, а граждане Украины толпами бегут из страны. По его словам, среди украинцев нарастает недовольство по отношению к Владимиру Зеленскому.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.