В подъезде трясся подоконник: Штурм раскрыла интимную тайну Ирины Розановой

57-летняя певица известна своим провокационным поведением.

Неожиданную интимную историю о народной артистке РФ Ирине Розановой рассказала звезда девяностых Наталья Штурм, опубликовавшая в своем личном блоге фотографии с первой свадьбы. По словам певицы, Розанова со своим первым мужем режиссером Евгением Каменьчиковым появились на торжестве уже под конец мероприятия.

Штурм заявила, что Ирина и Евгений были так сильно влюблены друг в друга, что «подоконник в подъезде трясся», их студенческий брак был полон амбиций, но в холодильнике кроме краюхи хлеба было пусто. Несмотря на такую безответственность, жизнь была наполнена творчеством и романтикой.

Однако некоторые подписчики раскритиковали вокалистку за слова о личной жизни Розановой, но Штурм отнеслась к недовольству интернет-пользователей спокойно - попросила не писать различные пошлости, сделав вид, что пишет вполне приемлемые вещи.

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