В Омске потушили пожар площадью 1125 квадратных метров на крыше жилого дома

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 39 0

С верхних этажей удалось эвакуировать и спасти 63 человека.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Омские огнеборцы потушили пожар площадью 1125 квадратных метров на крыше пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России. По предварительной информации, удалось справиться с возгоранием и обойтись без жертв и пострадавших. Из здания были эвакуированы 60 человек, еще троих спасли позже. Все они направлены в пункт временного размещения на базе школы.

На месте происшествия работали 65 пожарных, а также 11 единиц техники МЧС России. Изначально площадь возгорания оценивалась в 800 квадратных метров, позже она увеличилась до 1125. В 22:51 по московскому времени было ликвидировано открытое горение, только через два часа после этого стало известно об окончании операции. Причины ЧП не уточняются. В ведомстве отметили профессионализм и слаженность действий огнеборцев.

Одна из жительниц пострадавшего дома (интервью с ней опубликовано в Telegram-канале МЧС России) рассказала, что пожарные расчеты прибыли и принялись за тушение и эвакуацию людей предельно оперативно. Некоторые жильцы едва успели заметить неладное и выйти из квартир с наскоро собранными вещами и документами на лестничные площадки — их спасители в этот момент уже забегали в дом, чтобы сопроводить в безопасное место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях лесных пожаров в Свердловской области. Смог и дымка уже добрались до Челябинска.

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