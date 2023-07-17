История отношений Биркин и Генсбура: настоящая любовь никогда не умирает

Певица переживала пьянства, измены и абьюз со стороны партнера, но неужели чувства оказались сильнее?

Актриса и певица Джейн Биркин долгое время встречалась со своим коллегой по цеху Сержем Генсбуром. Но так или иначе, этому союзу, за которым наблюдала вся Франция, пришел конец. Исполнительница больше не могла терпеть вечное пьянство, непрекращающиеся измены и абьюз со стороны своего возлюбленного, потому и решила с ним порвать.

Даже не смотря на расставание, они все равно продолжали любить друг друга. Как пример, можно вспомнить одну романтичную историю — когда певица родила третью дочь от режиссера Жака Дуайона, Серж Генсбур не остался в стороне. Актер прислал ей подарочную коробку, которая была набита детскими вещами, также в ней лежала открытка с надписью «второй папа».

В итоге Генсбур стал крестным отцом девочки. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Артисты оставались друзьями долгие годы, мужчина даже продолжал писать для нее песни.

Первым из жизни ушел Серж, еще в далеком 1991 году, в возрасте 62-х лет, после его кончины Биркин стала себя упрекать — она верила, что если бы осталась с ним, то могла бы спасти от пагубной алкогольной зависимости. Актриса была уверена в том, что их расставание приблизило его смерть. Мужчину погубил инфаркт, который для него стал пятым. В воскресенье 16 июля не стало и самой Джейн Биркин.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало причиной смерти Джейн Биркин.