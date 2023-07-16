«Настоящий друг!» — Филипп Киркоров трогательно поздравил Григория Лепса с днем рождения

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 476 0

Филипп Киркоров назвал Григория Лепса настоящим другом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Король поп-эстрады благодарен судьбе за то, что у него есть такой товарищ.

Филипп Киркоров приехал на концерт в честь 61-го дня рождения Григория Лепса, чтобы трогательно поздравить его с праздником. Народный артист России начал свое поздравление со слов о том, что для него большое счастье быть сейчас здесь, и назвал Григория Лепса настоящим и искренним другом. 5-tv.ru делится кадрами этого душевного и проникновенного поздравления.

Киркоров смело сказал, что он благодарен судьбе за то, что у него есть Лепс, он много лет является его товарищем, и дружбой с ним поп-король очень гордится.

«Настоящий, большой артист, дружбой с которым я очень горжусь. Я тебя очень люблю, Гриша! Многие Лета тебе! С днем рождения!», — пожелал Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru пообщался с Григорием Лепсом и узнал, какой подарок стал для него самым ценным за всю жизнь. Сегодня известный музыкант и исполнитель празднует свой 61-й день рождения. Поздравить его на концерт пришли многие отечественные знаменитости — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Александр Панайотов, а Дарья Мороз даже устроила целое танцевальное представление.

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