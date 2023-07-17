Все краски мира: цветочный фестиваль прошел в музее-заповеднике под Петербургом

Мероприятие было посвящено баснописцу Ивану Крылову.

Свидетелями грандиозной цветочной феерии стали гости музея-заповедника «Павловск» под Петербургом. Там прошел традиционный фестиваль «Императорский букет».

В этом году мероприятие было посвящено баснописцу Ивану Крылову и его творчеству. На празднике побывал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ралли «Шелковый путь» торжественно завершилось в Москве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла «Российская креативная неделя». В рамках масштабного мероприятия было выбрано самое лучшее кино. Что сейчас смотрит отечественный зритель?