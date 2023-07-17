Все краски мира: цветочный фестиваль прошел в музее-заповеднике под Петербургом

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Цветочный фестиваль прошел в музее-заповеднике под Петербургом

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Мероприятие было посвящено баснописцу Ивану Крылову.

Свидетелями грандиозной цветочной феерии стали гости музея-заповедника «Павловск» под Петербургом. Там прошел традиционный фестиваль «Императорский букет».

В этом году мероприятие было посвящено баснописцу Ивану Крылову и его творчеству. На празднике побывал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

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