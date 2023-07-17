Не просто азартная женщина: три роковых пристрастия в судьбе актрисы Назаровой

Неужели эти зависимости могли сгубить звезду кинематографа?

Советской и российской актрисе Александре Назаровой могло бы исполниться 83 года 17 июля. В день рождения покойной звезды издание dni.ru решило вспомнить не самые светлые, а скорее поучительные фрагменты ее биографии.

Знакомиться с историями жизни известных людей бывает полезно. Ведь они помогают правильно расставить приоритеты собственной жизни и поберечь себя от бед.

Народная артиста России Александра Назарова — яркий пример человека, в судьбе которого возникли три пристрастия, мешавшие ей быть счастливой.

1. Азартные игры

Всего женщина была замужем дважды. Последний супруг Юрий Михайлов был чрезмерно азартен, он проигрывал огромные суммы. Исходом его жизни стала — насильственная смерть. Мужчину застрелили. Позже Назарова предполагала в интервью, что трагедия произошла из-за крупного долга.

2. Наркотики

Актриса похоронила своего сына. Мальчик с детства попадал в странные ситуации и, когда вырос, случаи стали только усугубляться. Наследник остро начал нуждаться в деньгах. Как стало известно позже, он был наркоманом. В итоге его нашли мертвым на лестничной площадке, медэксперты обнаружили след от укола. По одной из версий, мужчина погиб из-за передозировки. Сама Назарова неохотно говорила на эту тему. Скорей всего, ей было больно обсуждать смерть близкого человека и то, что именно запрещенные вещества привели к такой страшной трагедии.

3. Курение

Артистка скончалась от полиорганной недостаточности. Много лет женщина курила, несмотря на проблемы с легкими. Многие коллеги по творческому цеху вспоминали, что Назарова все время пыхтела как паровоз, а потом долго кашляла.

Пагубное пристрастие свело в могилу намного раньше, чем планировала она сама.

Звезда «Моя прекрасная няня» скончалась в реанимации 20 августа 2019 года. Незадолго до смерти народная артистка России перенесла операцию. Она умерла в возрасте 79 лет, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Все свое имущество актриса завещала внучке.

Ранее 5-tv.ru писал, как сейчас живет внучка актрисы Назаровой.