Не просто азартная женщина: три роковых пристрастия в судьбе актрисы Назаровой

|
Полина Долгова
Полина Долгова 504 0

Азартные игры, наркотики и курение плохо повлияли на жизнь актрисы Александры Назаровой

Не просто азартная женщина: три роковых пристрастия в судьбе актрисы Назаровой

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели эти зависимости могли сгубить звезду кинематографа?

Советской и российской актрисе Александре Назаровой могло бы исполниться 83 года 17 июля. В день рождения покойной звезды издание dni.ru решило вспомнить не самые светлые, а скорее поучительные фрагменты ее биографии.

Знакомиться с историями жизни известных людей бывает полезно. Ведь они помогают правильно расставить приоритеты собственной жизни и поберечь себя от бед.

Народная артиста России Александра Назарова — яркий пример человека, в судьбе которого возникли три пристрастия, мешавшие ей быть счастливой.

1. Азартные игры

Всего женщина была замужем дважды. Последний супруг Юрий Михайлов был чрезмерно азартен, он проигрывал огромные суммы. Исходом его жизни стала — насильственная смерть. Мужчину застрелили. Позже Назарова предполагала в интервью, что трагедия произошла из-за крупного долга.

2. Наркотики

Актриса похоронила своего сына. Мальчик с детства попадал в странные ситуации и, когда вырос, случаи стали только усугубляться. Наследник остро начал нуждаться в деньгах. Как стало известно позже, он был наркоманом. В итоге его нашли мертвым на лестничной площадке, медэксперты обнаружили след от укола. По одной из версий, мужчина погиб из-за передозировки. Сама Назарова неохотно говорила на эту тему. Скорей всего, ей было больно обсуждать смерть близкого человека и то, что именно запрещенные вещества привели к такой страшной трагедии.

3. Курение

Артистка скончалась от полиорганной недостаточности. Много лет женщина курила, несмотря на проблемы с легкими. Многие коллеги по творческому цеху вспоминали, что Назарова все время пыхтела как паровоз, а потом долго кашляла.

Пагубное пристрастие свело в могилу намного раньше, чем планировала она сама.

Звезда «Моя прекрасная няня» скончалась в реанимации 20 августа 2019 года. Незадолго до смерти народная артистка России перенесла операцию. Она умерла в возрасте 79 лет, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Все свое имущество актриса завещала внучке.

Ранее 5-tv.ru писал, как сейчас живет внучка актрисы Назаровой.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

12:25
Долго планировали? Связан ли теракт на Крымском мосту с прекращением зерновой сделки
12:20
«Лучше не приглашать»: почему Зеленского не позовут на саммит ЕС
12:13
«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену
12:09
Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки
11:57
Более десяти пород: новые штрафы для владельцев собак хотят ввести в России
11:56
«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту

Сейчас читают

НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео