Пальцы не шевелятся: почему летом часто отекают руки

Какие профилактические меры помогут не «раздуваться»?

С наступлением жары у многих людей начинают появляться отеки — чаще всего это происходит в области ног. Однако нередко страдают и руки — например, признаком этого являются трудности при снятии колец с пальцев.

Почему же такое происходит и как поберечь себя? Ответ на эти вопросы изданию aif.ru дал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян.

Расширение сосудов

От жары сосуды расширяются, чтобы увеличить кровоток и обеспечить охлаждение организма. Это может привести к задержке жидкости в тканях, включая руки, что вызывает опухлости.

Недостаточный уровень жидкости

Во время жары у нас начинается повышенное потоотделение, чтобы организм мог охладиться. Если мы пьем недостаточно жидкости, то организм может начать задерживать воду.

Потеря солей и электролитов

Нарушение баланса электролитов может вызывать задержку жидкости в тканях и способствовать возникновению отеков.

Перегрев

Если человек продолжительное время находится под прямыми солнечными лучами или в недостаточно проветриваемом месте, он подвергается себя повышенным рискам перегреться.

Беременность

Нередко женщины во время нахождения в «интересном положении» замечают отечности, в том числе в области рук. Это состояние объясняется гормональными сдвигами по мере увеличения триместров.

Постоперационные состояния и заболевания

После хирургических операций молочной железы, особенно если были вырезаны подмышечные лимфоузлы, может наступить лимфатический отек. Это связано с возможными нарушениями лимфатического кровотока.

Профилактические меры

Для профилактики опухлости рук в жару можно принять следующие меры:

пейте достаточно жидкости;

избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

проводите «зарядку» для конечностей в перерывах на работе;

делайте упражнения для кровообращения;

регулярно занимайтесь физической активностью;

правильное питайтесь;

ходите на массаж.

Соблюдение этих мер поможет вам снизить риск возникновения отеков рук в жаркую погоду. Если они сохранятся или же появятся другие симптомы, следует обратиться за консультацией к врачу.

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