Пальцы не шевелятся: почему летом часто отекают руки

Хирург Авакян посоветовал потреблять достаточно жидкости во избежание отеков рук
Фото: www.globallookpress.com / Caisa Rasmussen
Какие профилактические меры помогут не «раздуваться»?
С наступлением жары у многих людей начинают появляться отеки — чаще всего это происходит в области ног. Однако нередко страдают и руки — например, признаком этого являются трудности при снятии колец с пальцев.
Почему же такое происходит и как поберечь себя? Ответ на эти вопросы изданию aif.ru дал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян.
Расширение сосудов
От жары сосуды расширяются, чтобы увеличить кровоток и обеспечить охлаждение организма. Это может привести к задержке жидкости в тканях, включая руки, что вызывает опухлости.
Недостаточный уровень жидкости
Во время жары у нас начинается повышенное потоотделение, чтобы организм мог охладиться. Если мы пьем недостаточно жидкости, то организм может начать задерживать воду.
Потеря солей и электролитов
Нарушение баланса электролитов может вызывать задержку жидкости в тканях и способствовать возникновению отеков.
Перегрев
Если человек продолжительное время находится под прямыми солнечными лучами или в недостаточно проветриваемом месте, он подвергается себя повышенным рискам перегреться.
Беременность
Нередко женщины во время нахождения в «интересном положении» замечают отечности, в том числе в области рук. Это состояние объясняется гормональными сдвигами по мере увеличения триместров.
Постоперационные состояния и заболевания
После хирургических операций молочной железы, особенно если были вырезаны подмышечные лимфоузлы, может наступить лимфатический отек. Это связано с возможными нарушениями лимфатического кровотока.
Профилактические меры
Для профилактики опухлости рук в жару можно принять следующие меры:
- пейте достаточно жидкости;
- избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;
- проводите «зарядку» для конечностей в перерывах на работе;
- делайте упражнения для кровообращения;
- регулярно занимайтесь физической активностью;
- правильное питайтесь;
- ходите на массаж.
Соблюдение этих мер поможет вам снизить риск возникновения отеков рук в жаркую погоду. Если они сохранятся или же появятся другие симптомы, следует обратиться за консультацией к врачу.
Ранее 5-tv.ru писал, какие опасные болезни можно подхватить в собственном огороде.
Читайте также
77%
0.51 102.44
0.41
Нашли ошибку?