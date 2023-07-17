Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник, нарушивший государственную границу. Об этом сообщили в погранслужбе республики.

Уточняется, что дрон был перехвачен при помощи радиоэлектронного ружья в воскресенье, 16 июля, в Брагинском районе. Тогда пограничник вели дежурство на реке Днепр.

«С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь <…>. Начат административный процесс. Проводится проверка», — добавили в погранкомитете.

В марте глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании украинских террористов. Агент спецслужб Незалежной и его пособники готовили диверсию в отношении самолета А-50 на военном аэродроме, расположенном недалеко от Минска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лукашенко выразил уверенность, что ядерное оружие в стране не будет применено.