Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник
Дрон был перехвачен при помощи радиоэлектронного ружья.
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник, нарушивший государственную границу. Об этом сообщили в погранслужбе республики.
Уточняется, что дрон был перехвачен при помощи радиоэлектронного ружья в воскресенье, 16 июля, в Брагинском районе. Тогда пограничник вели дежурство на реке Днепр.
«С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь <…>. Начат административный процесс. Проводится проверка», — добавили в погранкомитете.
В марте глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании украинских террористов. Агент спецслужб Незалежной и его пособники готовили диверсию в отношении самолета А-50 на военном аэродроме, расположенном недалеко от Минска.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лукашенко выразил уверенность, что ядерное оружие в стране не будет применено.
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