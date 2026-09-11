Внуки Билана, ребенок Бероева, свадьба Медведевой: главные новости недели в шоу-бизнесе

Самые обсуждаемые новости последней недели. Дима Билан стал дедушкой. Егор Бероев готовится к грядущему пополнению. Почему фигуристка Евгения Медведева не захотела целоваться на собственной свадьбе? Как отметила 54-й день рождения Кэмерон Диас? С помощью чего звезда Голливуда планирует прожить до 107 лет? А также: ни дня без нового скандала с участием Дибровых и Товстиков. За что Полина подала в суд на бывшую жену Романа? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан умеет удивлять. На днях 44-летний певец ошеломил поклонников.

«Сенсация, которую вы заслужили. У меня появились внуки», — поделился артист.

Фанаты в недоумении, ведь у Билана нет детей. Откуда внуки? Или все эти годы артист скрывал от общественности наследников?

Вскоре Дима развеял слухи: ребенок родился у его дальних родственников. И дедушка он теперь троюродный. Но от этого не менее счастливый. Билан с большим трепетом относится к близким. Часто бывает в родной Кабардино-Балкарии.

«Я заехал в свою школу, в которой учился, и в музыкальную школу я заехал. Заехал в эстрадную студию, в которой занимался. Навестил своих бабушек, которых уже нет, дедушек. То есть к корням возвращался и много общался», — рассказывает Дима Билан.

На днях голливудской актрисе Кэмерон Диас исполнилось 54 года. Раньше она бы закатила по этому поводу грандиозную вечеринку. Но в этот раз ограничилась ужином для самых близких.

«Последние десять лет Кэмерон Диас очень редко появляется на публике. Она практически не выходит из дома. Мне кажется, что она уже наелась вот этой славы, звездной жизни, снимков папарацци», — предполагает светский журналист Антон Беккужев.

После того как блондинка вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, она стала настоящей домоседкой. Супруги воспитывают троих детей. Младший сын, Наутас, появился на свет в мае этого года. Мальчика родила суррогатная мать. Чтобы больше времени проводить с родными, Диас даже взяла перерыв в карьере.

«Сама Кэмерон Диас говорила, что она устала, что она постоянно снимается. Если ты постоянно на съемках, ты не видишься с семьей. В свое время она сделала рывок, пожертвовала личной жизнью для того, чтобы многого добиться. Но она всего уже добилась, по крайней мере, того, что она считала своим потолком», — отмечает писательница Екатерина Мишаненкова.

В интервью Кэмерон призналась: материнство в зрелом возрасте — это прекрасно, но тяжело. Теперь она очень тщательно заботится о своем здоровье. Проходит медицинские чекапы и ест полезную пищу.

«Единственное давление, которое я чувствую сейчас, — это то, что я должна дожить примерно до 107 лет. Я просто хочу быть энергичной и жизнерадостной ради своих малышей и держаться на плаву, как и любая другая мама», — поясняет Кэмерон Диас.

Готовятся к пополнению Егор Бероев и его жена Анна Панкратова. На фото с недавней премьеры явно виден округлившийся живот девушки.

«Я все-таки сторонник того, что надо благодарить жизнь и бога за то, что дается», — уточняет актер.

Бероев ушел к балерине от Ксении Алферовой. Артисты были в браке более 20 лет, воспитывали дочь Евдокию и приемного сына Влада. Семью разрушила новая любовь.

«Два-три года назад появилась новость о том, что они разводятся, Бероев уходит к другой, причем к молодой девушке, которая годится ему в дочки. Молодая балерина Анна, которую Бероев снимал в своем фильме. Видимо, стала его музой в прямом и переносном смысле слова», — говорит журналист Беккужев.

Девушка моложе Бероева на 27 лет. Многие не верили в серьезность намерений молодой танцовщицы. Но в феврале 2026-го пара сыграла скромную свадьбу. А теперь супруги ждут малыша.

В выходные серебряная призерка Олимпийских игр, фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Свадьбу сыграли в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Молодожены решили не смущать гостей поцелуями.

«На свадьбе Жени Медведевой нельзя было кричать „Горько“, то есть вот эти обычаи, традиции, к которым все привыкли, с криками „Горько“, с караваем. Такого на свадьбе Жени не было. Бурное обсуждение в сети вызвал свадебный торт, потому что он был необычный, знаете, большой, красивый. Он был прямоугольной формы, длинный», — рассказывает Антон Беккужев.

Невеста удивила присутствующих выбором букета — она отказалась от традиционных композиций в пользу одной бордовой лилии. Поразили молодожены и необычными танцами. Пусть не слишком профессиональными, зато искренними.

Конфликт двух бывших соседок — Дибровой и Товстик — длится уже год. Елена обвиняет Полину в том, что та увела у нее мужа.

«Если она будет говорить на всю страну, что я не была ее подругой, или она его встретила и влюбилась, и у них ничего не было, что это все полностью вранье, у меня есть аудиодоказательства всего. Что она была десять лет любовницей. И он сам об этом мне признался. Что она влезла в нашу семью как крестная мама, которая разрушила, считаю, семью», — заявляет блогер Елена Товстик.

Недавно дело приняло новый поворот. Полина подала в суд на Елену. Диброву возмутила публикация на странице Товстик. Текст, по словам девушки, содержал сведения, которые порочат ее честь и достоинство. Она потребовала удалить пост и выплатить ей пять миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

«Несколько изданий перепечатали информацию из постов гражданки Елены Товстик о том, что я совершаю противоправные действия в отношении несовершеннолетних детей. Я благодарю эти издания за то, что они удалили данные строки. Правда, спасибо. Гражданка Елена Товстик на мое предупреждение не ответила, поэтому до встречи в суде», — говорит блогер Полина Диброва.

Реакция Товстик не заставила себя ждать. На странице в соцсети она написала, что воспринимает все происходящее сном.

«С молчаливого согласия отца детей любовница на мать детей подает иск. Вопрос: а где находится честь у любовниц? Тогда мой встречный иск за моральный ущерб — миллиард», — подчеркивает Товстик.

Общие знакомые бывших подруг уверены: Елена этого так не оставит. И россиян ждет новая серия увлекательного сериала.