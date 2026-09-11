МРОТ решает: в России грядет массовое повышение зарплат

URA.RU: в России грядет массовое повышение зарплат

В России в 2027 году вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На фоне этого грядет массовое повышение зарплат. Об этом сообщил портал URA.RU.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, в следующем году МРОТ может подняться с 27 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Это, в свою очередь, изменит не только структуру заработной платы, но и социальных выплат. Так, вырастет зарплата, пособия на детей, даже сумма алиментов.

Увеличение МРОТ утверждают отдельным законом. Традиционно его принимают вместе с бюджетом на предстоящие три года. Обычно это происходит в конце осени.

При этом Каплан Панеш отметил, что увеличение МРОТ не всегда означает повышение зарплат. Иногда бизнес начинает искать лазейки того, как сделать так, чтобы сотрудник получал меньше, чем положено. Некоторые переводят своих работников на неполную ставку или оформляют их по договору ГПХ. Формально предприниматель не нарушает закон, однако доход человека не растет, несмотря на изменение МРОТа.

Каплан Панеш добавил, что в этом случае получается замкнутый круг: государство поднимает минимальный размер оплаты труда с целью поддержать граждан, а работодатели, по сути, оставляют людей без защиты.

Ранее в Госдуме раскрыли график повышения всех социальных выплат.

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