Задержана избившая девятилетнюю девочку в новосибирском магазине

Уголовное дело о побоях возбуждено против агрессивной женщины, которая напала на девятилетнюю девочку в одном из супермаркетов Новосибирска. Ее оперативно задержали, однако мотивы поступка предстоит выяснить сначала врачам.

Накануне две школьницы стояли у одной из полок в магазине, когда внезапно сзади подошла женщина и со всей силы толкнула одну из девочек. Та ударилась головой и разбила лицо. Дальше агрессия вылилась на отца ребенка, который прибежал на крики. По словам мужчины, обидчица стала угрожать ему убийством.