Задержана избившая девятилетнюю девочку в новосибирском магазине

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Женщина внезапно подошла к стоящим школьницам и толкнула одну из них со всей силы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Уголовное дело о побоях возбуждено против агрессивной женщины, которая напала на девятилетнюю девочку в одном из супермаркетов Новосибирска. Ее оперативно задержали, однако мотивы поступка предстоит выяснить сначала врачам.

Накануне две школьницы стояли у одной из полок в магазине, когда внезапно сзади подошла женщина и со всей силы толкнула одну из девочек. Та ударилась головой и разбила лицо. Дальше агрессия вылилась на отца ребенка, который прибежал на крики. По словам мужчины, обидчица стала угрожать ему убийством.

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