Путин предложил ужесточить борьбу с дискриминацией в сети по национальному признаку

Ужесточить борьбу с дискриминацией по национальному признаку предложил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства дал соответствующие поручения Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Предложения от ведомств необходимо предоставить президенту до 1 сентября текущего года. Ответственными за реализацию поручения назначены их руководители — Игорь Краснов и Андрей Липов.

Ранее одна из участниц мероприятия с участием Владимира Путина предложила запретить употреблять в СМИ указывающие на национальную принадлежность и имеющие яркий негативный оттенок слова. В частности, по ее мнению такие определения, как «инфоцыгане», «криптоцыгане» и «авиацыгане». Они, как отметила девушка, культивация данных слов в обществе приводит к негативному отношению к представителям тех или иных народов. На что президент пообещал совместно с коллегами сделать все, чтобы пресечь ксенофобию в СМИ.