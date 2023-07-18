Стала известна причина смерти умершего в одиночестве Александра Орловского

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 344 0

Причиной смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Орловского стала сердечная недостаточность

Стала известна причина смерти умершего в одиночестве Александра Орловского

Фото: Кадр из сериала «Морские дьяволы. Смерч 2», 2013 г.

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Тело звезды «Улиц разбитых фонарей» и «Трудно быть Богом» нашли только через несколько дней в его собственной квартире.

Причиной смерти актера Александра Орловского стала сердечная недостаточность. Выводы медицинской экспертизы опубликовал портал kino-teatr.ru со ссылкой на окружение знаменитости.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Орловский в последние годы мало с кем общался и жил в одиночестве. Его тело обнаружили не сразу. После того как он несколько дней не выходил на связь, знакомые забили тревогу. 15 июля квартира Орловского была вскрыта, где и нашли его бездыханное уже несколько дней тело.

Александр Орловский родился в 1962 году в Пермской области. После окончания петербургской театральной академии работал на подмостках обеих столиц. А с 2006 года и до последних дней служил в театре «АпАРТе».

В кино у Орловского почти 40 ролей. В основном в сериалах, но образ его был всегда запоминающимся. Среди которых — полковник милиции и начальник главного героя в исполнении Александра Устюгова в нескольких сезонах «Ментовских войн», наркобарон Брызгалов в «Улицах разбитых фонарей», директор учебных заведений Джеральд Канингем в «Азазели» и Пашка в «Трудно быть Богом».

Информации о прощании и похоронах пока не поступало.

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