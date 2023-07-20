Комитет ГД одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку в военкомат

Комитет Государственной Думы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкоматы.

«Неявка гражданина без уважительной причины будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, будет грозить штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Такой же штраф будет за то, если мужчина не заявил о своем выезде из России на более чем шесть месяцев.

До этого стало известно о том, что гражданам России хотят разрешить становиться на воинский учет и сниматься с него без явки в военкомат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать авто.