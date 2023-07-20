Эрекция на сутки: чем опасны популярные «уколы потенции» для мужского здоровья

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 5 621 0

Врач-уролог Ильин назвал инъекции полового члена опасными для мужского здоровья

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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За рубежом пользуются популярностью инъекции, помогающие мужчинам с эрекцией и размером. Только вот вводятся эти инъекции прямо в половой член. Какие могут быть последствия?

Инъекции для потенции в половой член могут быть очень опасны для здоровья. Об этом 5-tv.ru заявил врач-уролог Сергей Ильин, комментируя модную тенденцию, появившуюся в США.

«Сам по себе укол не безобидный. Во-первых, укол в половой член — это не укол в ягодицу или внутривенно. Даже внутривенные уколы — это очень серьезно, а в половой член — тем более», — объяснил эксперт.

По его словам, при таких процедурах врач должен тщательно соблюдать антисептику и асептику, потому что половой орган представляет из себя множество сосудов. Помимо риска кровотечения, может остаться синяк.

Но американцы не боятся последствий, думая только о результате — долгой потенции и увеличении своего детородного органа. Однако в погоне за потенцией они могут получить обратный эффект, и это состояние задержится не на час, а на целые сутки.

«Это очень индивидуально. От 20 минут может быть (эрекция — Прим. ред.) до часа. Иногда может даже возникнуть такое осложнение, как эрекция на сутки. Это все очень опасно», — отметил врач.

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