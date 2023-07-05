Враги потенции: какие продукты опасны для мужского здоровья

Цель здорового питания — восстановить баланс необходимых микроэлементов, которые влияют на мужскую силу.

Самочувствие человека во многом зависит от того, что он употребляет в пищу. Уролог Александр Белопольский рассказал изданию «Страсти», какие продукты могут улучшить эрекцию, а от чего в этом плане стоит отказаться.

Со знаком «плюс» однозначно идут овощи, фрукты, соки, орехи, белковая пища, специи и зелень. Цель здорового питания — восстановить баланс необходимых микроэлементов, которые влияют на мужскую силу.

При проблемах с потенцией рацион должен содержать соответствующую норму белка — около 120 граммов в день. Уровень селена и цинка в организме также играет ключевую роль в поддержании нормальной эрекции.

При проблемах с потенцией уровень этих микроэлементов может быть снижен. Для поддержания их в норме необходимо употреблять морепродукты вроде устриц и мидий.

Зелень, включая петрушку, пастернак и сельдерей, также помогает восполнить уровень селена. Минимальная доза в такой ситуации — это 100 миллиграмм в сутки.

Среди продуктов, полезных для эрекции, можно выделить сельдь, говяжью печень, тыквенные семена, креветки, грибы, бобовые, а также разные виды каш — гречневую, перловую, овсяную. Продукты, богатые витамином C, помогают снизить уровень женских гормонов.

Это могут быть киви, шиповник, черная смородина, апельсин, грейпфрут. При проблемах с потенцией также полезно включать в рацион мед и орехи.

Однако эксперт отметил, что на сегодняшний день не существует специализированных диет для пациентов с нарушением эректильной функции. Что касается вредных продуктов, то к ним относятся те, которые содержат много мучного — хлеб, макароны, фастфуд, полуфабрикаты, а также сладости, если их употреблять в большом количестве и часто.

Для поддержания нормальной потенции рекомендуется отказаться от употребления алкоголя — особенно пива. Это приводит к снижению уровня тестостерона, отвечающего за эрекцию.

К сожалению, пиво увеличивает концентрацию женских гормонов. Тестостерон, как главный мужской половой гормон, является залогом сексуальности и мужской силы.

Он играет важную роль в образовании сперматозоидов, влияет на развитие мышц и костей. Его уровень влияет на настроение, либидо и, прежде всего, на нормальную потенцию.

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