Путин наградил Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства подписал соответствующий указ сегодня.

Таким образом, она стала полным кавалером ордена. Первую награду легендарный тренер получила в 2005 году. Затем еще две — в 2008 и 2018 годах.

К слову, Винер-Усманова скоро будет праздновать юбилей — ей исполняется 75 лет 30 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.