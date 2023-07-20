США ввели санкции против Кудрина, еще 17 человек и предприятий ВПК

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 145 0

Прежде о новых ограничениях объявили Канада и Евросоюз.

США ввели санкции против Кудрина, еще 17 человек и предприятий ВПК

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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США внесли в санкционный список против России 95 юридических и 17 физических лиц, а также 14 морских судов. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

Так, под новые санкции подпало ОАО «СахМП» и 14 связанных с компанией судов. Таким образом, ограничения затрагивают военно-промышленный комплекс России, металлургический, горнодобывающий и энергетический сектора.

Кроме того, в списки были добавлены экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев и заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Кроме того, под санкции подпали Валерий Чекалов, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, Тинькофф-Банк, а также банки «Солидарность», Unistream и «Локо».

В этот же день, 20 июля, о новых антироссийских санкциях против физических лиц и организаций объявили Канада и Европейский союз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин продлил специальные экономические меры в ответ на санкции до конца 2025 года.

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