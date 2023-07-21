Внедорожник протаранил грузовик дорожной службы на КАД и убил двух человек

Массовая авария произошла в Петербурге. Погибли два человека и еще трое пострадали. Все произошло на южном участке кольцевой автодороги.

Грузовик дорожной службы стоял на обочине, когда в него на полной скорости влетел внедорожник. Он удара машину развернуло, и ее протаранила еще одна иномарка. Автомобили в результате оказались серьезно повреждены. Их детали разлетелись по всей проезжей части. Из-за аварии движение сразу по трем полосам КАД оказалось заблокировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сахалинские школьники дважды угнали каток и устроили массовое ДТП.