Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка

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Полина Долгова
Полина Долгова 954 0

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил из окна маленькую девочку и стал фигурантом дела

Скажи «пока»: житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна чужого ребенка

Фото: depositphotos / _ella_

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Девочка выпала из окна третьего этажа. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Комсомольска-на-Амуре, выкинувшего из окна маленькую девочку, которую мать ребенка оставила с няней.

Его действия квалифицировали по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным следствия, мама наняла женщину, которая оказывала услуги по месту своего проживания. Накануне вечером няня взяла с собой малышку и отправилась в гости к соседу с третьего этажа. Там они накрыли на стол и стали употреблять алкоголь.

Но их идиллии помешала малышка. Неожиданно она заплакала, из-за чего мужчина разозлился и выкинул девочку с балкона. К счастью, несовершеннолетняя осталась жива, ее госпитализировали.

На данный момент решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Также проводится проверка халатного обращения с ребенком со стороны матери и няни.

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