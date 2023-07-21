Стало плохо: рейс из Москвы в Волгоград отменили из-за нештатной ситуации

Самолет Москва — Волгоград отменил вылет из-за самочувствия пассажира
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Пока вылет перенесен на неопределенный срок.
Рейс, следовавший из Москвы в Волгоград, отменил свой вылет из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно последней информации, к трапу самолета была вызвана бригада скорой помощи.
«Airbus, вылетавший в Волгоград из Шереметьево, вернулся с руления к терминалу из-за пассажира, которому стало плохо», — говорится в сообщении.
Сам вылет пока перенесен на неопределенный срок.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве.
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