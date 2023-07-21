Госдума установила ставку НДФЛ в 13-15% для удаленщиков и фрилансеров

Каких конкретно граждан это коснется?
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Госдума приняла закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно как в России, так и за ее пределами. Решение принято на заседании в пятницу, 21 июля.
Документ был внесен на рассмотрение правительством. Уточняется, что мера коснется сотрудников, работающих дистанционно по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. На это не будет влиять статус налогового резидентства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли начальник отозвать работника из отпуска.
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