Житель Москвы решил превратиться в женщину и умер в запертой квартире

В Москве обнаружили мертвую женщину, которая раньше была мужчиной. Как стало известно 5-tv.ru, в квартиру на Перовской улице приехали полицейские, которых вызвала подруга жертвы.

Тревогу забили, когда 33-летний трансгендер перестал выходить на связь. Дверь квартиры вскрывали в присутствии отца. Внутри нашли бездыханное тело, лежащее на полу возле кровати.

Как сообщил источник, не исключено, что человек, сменивший пол, решил добровольно уйти из жизни. В точной причине смерти разберутся специалисты в морге.

В конце 2022 год дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова отравилась. 22-летняя девушка провела в реанимации несколько дней на грани жизни и смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета.