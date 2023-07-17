Житель Москвы решил превратиться в женщину и умер в запертой квартире
Полицейским пришлось вскрывать жилье, потому что «дама» давно перестала выходить на связь. Что с ней произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Kristin Schmidt
В Москве обнаружили мертвую женщину, которая раньше была мужчиной. Как стало известно 5-tv.ru, в квартиру на Перовской улице приехали полицейские, которых вызвала подруга жертвы.
Тревогу забили, когда 33-летний трансгендер перестал выходить на связь. Дверь квартиры вскрывали в присутствии отца. Внутри нашли бездыханное тело, лежащее на полу возле кровати.
Как сообщил источник, не исключено, что человек, сменивший пол, решил добровольно уйти из жизни. В точной причине смерти разберутся специалисты в морге.
В конце 2022 год дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова отравилась. 22-летняя девушка провела в реанимации несколько дней на грани жизни и смерти.
Ранее 5-tv.ru писал, что студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета.
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