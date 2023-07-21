Огонь охватил большой склад с макулатурой в Ростовской области

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 355 0

Склад с макулатурой горит в Ростовской области на площади две тысячи квадратных метров

Фото, видео: МЧС России Главное управление по Ростовской области; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас его тушат 53 человека и 15 единиц техники.

В Ростовской области загорелся склад с макулатурой на площади двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места пожара.

По последней информации, это произошло в 17:15 по московскому времени в Аксае.

«В складском помещении происходит горение макулатуры на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожару был присвоен второй ранг. Сейчас его тушат 53 человека и 15 единиц техники.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пожар вспыхнул в одной из больниц Воронежа.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео