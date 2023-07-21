Огонь охватил большой склад с макулатурой в Ростовской области

Сейчас его тушат 53 человека и 15 единиц техники.

В Ростовской области загорелся склад с макулатурой на площади двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места пожара.

По последней информации, это произошло в 17:15 по московскому времени в Аксае.

«В складском помещении происходит горение макулатуры на площади две тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожару был присвоен второй ранг. Сейчас его тушат 53 человека и 15 единиц техники.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пожар вспыхнул в одной из больниц Воронежа.