«Он тоже Владимир»: в Санкт-Петербурге родился полный тезка президента России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 201 0

В Санкт-Петербурге родился мальчик, которого назвали Владимиром Путиным

«Он тоже Владимир»: в Санкт-Петербурге родился полный тезка президента России

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Arber

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Почему родители малыша решили остановиться именно на этом имени? Что оно значит для них?

На свет в Санкт-Петербурге появился мальчик, которого назвали Владимиром Путиным. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению, уточнив, что радостное событие произошло в родильном доме № 10.

«Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного: он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина», — уточнили в ведомстве.

Родителям же очень понравилась энергетика имени и его значение — «владеющий миром». Мама малыша считает, что сын принес с собой мудрость, тепло и любовь.

«Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни», — добавила мама ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьница из Дербента Раисат Акипова подарила президенту РФ Владимиру Путину подкову на счастье от кубачинских мастеров.

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