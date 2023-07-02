Трудно найти, легко потерять и невозможно забыть — именно так позиционирует себя знаменитая исполнительница.

Певица Ольга Бузова предупредила о последствиях людей, которые решат от нее отвернуться. По словам артистки, она уже не примет обратно человека, который решит от нее уйти. В социальной сети она опубликовала видео с тренировки, во время которой поделилась своими требованиями.

Исполнительница хита «Мало половин» считает, что возвращаться всегда сложно. Более того, в ее случае — просто невозможно. Именно поэтому она призвала потенциальных ухажеров думать наперед.

«Лучше не уходить! Особенно от меня! Назад дороги не будет», - приводит ее слова сайт dni.ru.

Бузова на протяжении нескольких лет не сдает позиции одной из самых востребованных артисток. Не возникает сомнений, что она пользуется внимаем и среди мужчин, однако нельзя сказать, что в личной жизни у нее все складывается просто.

На счету певицы несколько ярких, но неудачных романов. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги расписались в 2012 году, но спустя четыре года их семья распалась, а спортсмен ушел к модели Анастасии Костенко.

После Бузова испытала счастье блогером Давой (настоящее имя Давид Манукян — Прим. ред). Пара была молодой и красивой, однако ничего серьезного у них выстроить не получилось — расстались они через полтора года. В одном из интервью певица призналась, что Даве нужно было лишь «ее имя», а не она сама.

После женщина стала осторожно относиться к подробностям личной жизни — имен своих ухажеров не раскрывает. Как призвалась артистка, она никогда не интересуется мимолетными интрижками, ей нужны серьезные мужчины с серьезными намерениями.

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