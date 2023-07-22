ТОП-4 варианта женской обуви, которая сильно возбуждает мужчин

Бытует мнение, что сильному полу не так уж и важно, во что одевается любимая девушка. Однако эксперты в области моды и стиля утверждают обратное: свести с ума мужчину или разочаровать его может даже незначительная деталь в гардеробе дамы. Поэтому так важно продумать свой образ от макушки до кончиков пальцев.

В частности, специалисты назвали ТОП-4 варианта женской обуви, которую сильный пол находит очень сексуальной.

Чем выше каблук — тем лучше!

Безусловно, обувь на каблуке — неотъемлемая часть женского гардероба. Вот только не все разновидности туфель одинаково «заводят» мужчин. К числу наиболее эффектных дизайнеры и стилисты относят босоножки с тонкими ремешками на щиколотке — в них дама выглядит довольно беспомощной и хрупкой, что пробуждает в партнере инстинкт «защитника» и «самца».

Кроме того, к этому классу можно отнести и туфли на высоком каблуке, под мысом которых есть небольшая платформа.

«Очень спорная модель, которую некоторые категоричные женщины относят к атрибутике танцовщиц стриптиза. Но мужчинам почему-то они кажутся верхом женской притягательности», — отмечают эксперты.

www.globallookpress.com / Michael Ip, JSTREETSTYLE

Вечная классика — верх сексуальности

По мнению специалистов, ни один мужчина не устоит и перед классическими «лодочками». Если нет возможности приобрести несколько пар разных цветов, стоит отдать предпочтение одной — нейтрального нюдового или черного оттенка. Такая обувь подойдет к любому комплекту одежды.

Кроме того, специалисты обращают внимание женщин и на сапоги-ботфорты. По словам экспертов, такая обувь идеальна по многим параметрам. Во-первых, не каждая модель ботфорт предусматривает высокий каблук, что делает носку максимально комфортной. Во-вторых, мега-высокое голенище делает ноги очень стройными и даже «бесконечными». Ну, и в-третьих, такие сапоги относятся к разряду вечной классики и вряд ли когда-то устареют.

«Правильно подобранные ботфорты собирают массу восхищенных мужских взглядов, поэтому в гардеробе каждой должна быть хотя бы одна пара сапог выше колена», — утверждают эксперты.

www.globallookpress.com / Michael Ip, Grace Lunn

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