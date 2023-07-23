Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят — мнение эксперта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 73 0

Лешмейкер Нейла Кетата: профессионал не нанесет клиенту вреда при наращивании ресниц

Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят — мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Gutfleisch

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Аллергия и выпадение ресниц, а также проблемы с кожей век действительно являются рисками, сопутствующими процедуре. Но их можно избежать.

Наращивание ресниц может быть опасным только при обращении к некомпетентному лешмейкеру. Такое мнение в интервью dni.ru высказала эксперт, судья и тренер международных соревнований в этой бьюти-отрасли, владелица своей студии красоты Нейла Кетата. Эта процедура, уверена она, помогает женщинам выглядеть и чувствовать себя лучше, но положительный результат гарантируют лишь руки проверенного мастера.

Наращивать или нет — вопрос вкуса. Как сделать наращивание безопасным — вот актуальная проблема. Бытует мнение, что после процедуры собственные ресницы становятся более редкими и ломкими, просыпается аллергия, качество кожи век ухудшается. Нейла Кетата развеяла эти популярные мифы.

«Родные» ресницы выпадают регулярно, и это нормально. И если вдруг начинается массовая миграция, в большинстве случаев стоит задуматься о состоянии здоровья, а не о неудачном наращивании. А то, что после снятия искусственных свои ресницы выглядят плохо — вопрос восприятия. Просто глаз привыкает к образу с густыми и яркими, поэтому естественность начинает выглядеть бедненько. Так что лучше выбирать длину и объем, близкие к натуральным.

Что касается аллергии, предугадать реакцию на химические составы, используемые при наращивании, трудно. Так что лучше провести тест на участке кожи заранее. А еще проверить наличие сертификатов на материалы, чистоту и качество стерилизации рабочего места, опыт мастера. Ужастики про жуткие последствия наращивания появляются также из-за проведения манипуляций с применением материалов с агрессивными составами. Проверенные косметические средства гарантируют безопасность и отличный эффект. Токсичными могут быть только клей или состав для снятия наращенных ресниц, на которых мастер сэкономил, создав риски для клиентов.

Противопоказаний у процедуры не так много. Нейла Кетата призывает воздержаться людей с аллергией на цианоакрилат, с заболеванием глаз вроде ячменя или конъюнктивита, недавно перенесших пластическую операцию. Остальным, если найти грамотного лешмейкера, можно. И никаких угроз и непредсказуемых последствий.

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