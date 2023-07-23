«Сердце свободно»: бывший Рапунцель объявил о расставании с очередной подругой

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Полина Долгова
Полина Долгова 694 0

Звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитренко расстался со своей девушкой из-за недоверия

«Сердце свободно»: бывший Рапунцель объявил о расставании с очередной подругой

Фото: Instagram* / dmitry_dmitrenko

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Мужчина больше не может доверять любимой. Но почему?

Звезда «Дома-2» Дмитрий Дмитренко заявил о расставании с очередной подругой. По его словам, девушка обманывала его.

После того, как мужчина разошелся с Ольгой Рапунцель, которая подарила ему двоих детей, отношения с прекрасным полом у него как-то не складываются. Последний роман с героиней реалити-шоу Анной Самониной оказался быстрым. Мужчина подозревает, что женщина крутила его вокруг пальца.

Дмитренко утверждает, что несколько дней назад она поехала в Северную столицу. А уже оттуда улетела в Турцию к своему любовнику.

«Я не могу строить отношения на вранье. Все, мое сердце свободно», — объявил участник телестройки.

Сама женщина пока что никак не отреагировала на его обвинения. Поклонники считают, что паре не мешало бы разобраться в отношениях, действительно ли возлюбленная обманула или же это просто домыслы.

Также подписчики считают, что Дмитренко не везет, так как он сам не готов к серьезным отношениям, ибо не закончил со старыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пинчук показала, как прошел день рождения ее двухлетнего сына Давида.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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