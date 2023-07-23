СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»

Следователи и криминалисты СК Москвы вместе с Ростехнадзором проводят осмотр помещений.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Следственный комитет РФ / sledcomru; 5-tv.ru
После прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена года» Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
В ведомстве отметили, что дело находится на контроле первого управления по расследованию особо важных дел. После произошедшего были проведены обыски в офисных помещениях, изъята документация. В настоящий момент следственные действия продолжаются: допрашиваются ответственные лица из числа руководства, сотрудники, отвечающие за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности. Также ведется поиск свидетелей трагедии.
По данным следствия, из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах ТЦ четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести.
По словам сотрудников ТЦ, в момент прорыва трубы не сработала сигнализация. Кроме того, как ранее рассказал 5-tv.ru, уборщиц торгового центра в это время отправили убирать кипяток.
Ранее в беседе с 5-tv.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин перечислил возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года».
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