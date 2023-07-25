Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»
Причиной затопления в ТЦ «Времена года» мог стать срыв клапана трубы горячего водоснабжения
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Следствие продолжается, а в резонансном деле появляются все новые подробности.
Днем 25 июля в ТЦ «Времена года», где от прорыва трубы с кипятком погибли люди, проходил следственный эксперимент, чтобы выяснить, что произошло в момент трагедии. Следствие и специалисты проверяли иные версии произошедшего.
По данным 5-tv.ru, в здании проводилась тактическая вентиляция. А заодно проверяли помещения ТЦ на наличие вредных веществ: аммиака, хлороводорода, и сероводорода обнаружено не было. Но замеры продолжат проводить и дальше.
Новые факты из зала суда
Причину проверки удалось узнать в суде, где рассматривается вопрос об аресте задержанного главного инженера торгового центра Евгения Боткина. Представитель следствия отметил, что «в деле есть неустановленные лица». А вот адвокат задержанного подробно рассказал, каких еще «лица» могут появиться в громком деле.
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
Версия защиты заключается в том, что причиной трагедии мог стать срыв клапана трубы. То есть, авария могла произойти по вине компании, которая подает воду. Адвокат предположил, что из-за слишком сильного давления сорвало заглушку и кипяток начал заполнять подвальные помещения.
Впрочем, в МОЭК категорически отвергают эту версию. Представители отмечают, что магистральная сеть ПАО «МОЭК» не проходит под зданием ТЦ «Времена года». Более того, в период времени, предшествующий происшествию, и на момент происшествия давление в системе теплоснабжения находилось в соответствии с нормативными значениями. Также в это время не проводилось никаких работ.
Впрочем, помимо причины прорыва, были разглашены и другие странные факты. Например, зашел разговор и о качестве воды. Именно это объясняет то, что в ТЦ проводились проверки.
Уборщиц отправили убирать воду во время прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве
Адвокат защиты поведал, что первой погибла женщина: она почувствовала себя плохо и просто не смогла покинуть помещение, которое стремительно наполнялось горячей водой. Выжившие свидетели также рассказывали, что когда произошел прорыв трубы, появился резкий неприятный запах, а вода, которая вытекала из труб, имела черный цвет и, возможно, содержала какие-то примеси.
Что известно о происшествии в ТЦ «Времена года» на данный момент
По первоначальным сообщениям, нарушение технического состояния трубы горячего водоснабжения стало причиной аварии, объяснили 5-tv.ru в Союзе торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан (СТЦ).
В СТЦ отметили, что магистральная труба водоснабжения является ОПО (опасным производственным объектом — Прим. ред.). Данная магистральная труба находится на балансе собственника здания и не подлежит эксплуатации со стороны управляющей компании.
Также стоит ожидать официальных сообщений от владельцев здания, так как в настоящий момент продолжается следствие, происходит ликвидация последствий ЧС и возвращение объекта к операционной деятельности силами управляющей компании.
Эксперт назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года»
В СТЦ отмечают, что труба не входит в зону ответственности управляющей компании, поскольку она не передавалась им и остается на балансе собственника.
Также представители Союза торговых центров обратили внимание на статус управляющей компании, которая проходит свидетелем по делу об аварии. Обычно магистральные трубопроводы обслуживаются городскими сетевыми компаниями и входят в их зону ответственности. То, что магистраль находится в собственности ТЦ является нетипичной.
- 25 июл
- Суд отправил под домашний арест инженера по делу об аварии в ТЦ «Времена года»
- 25 июл
- СК установил не всех подозреваемых по делу об аварии в ТЦ «Времена года»
- 24 июл
- «Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
- 24 июл
- Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение после смерти людей в кипятке
- 24 июл
- Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
- 23 июл
- СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»
- 22 июл
- Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»
- 22 июл
- Уборщиц отправили убирать воду во время прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве
- 22 июл
- Эксперт назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года»
- 22 июл
- Следователи изымают документацию по ТЦ, где прорвало трубу с кипятком
Читайте также
69%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?