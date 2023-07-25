Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 248 0

Причиной затопления в ТЦ «Времена года» мог стать срыв клапана трубы горячего водоснабжения

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Прорыв трубы с кипятком в ТЦ Москвы

Следствие продолжается, а в резонансном деле появляются все новые подробности.

Днем 25 июля в ТЦ «Времена года», где от прорыва трубы с кипятком погибли люди, проходил следственный эксперимент, чтобы выяснить, что произошло в момент трагедии. Следствие и специалисты проверяли иные версии произошедшего.

По данным 5-tv.ru, в здании проводилась тактическая вентиляция. А заодно проверяли помещения ТЦ на наличие вредных веществ: аммиака, хлороводорода, и сероводорода обнаружено не было. Но замеры продолжат проводить и дальше.

Новые факты из зала суда

Причину проверки удалось узнать в суде, где рассматривается вопрос об аресте задержанного главного инженера торгового центра Евгения Боткина. Представитель следствия отметил, что «в деле есть неустановленные лица». А вот адвокат задержанного подробно рассказал, каких еще «лица» могут появиться в громком деле.

«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП

Версия защиты заключается в том, что причиной трагедии мог стать срыв клапана трубы. То есть, авария могла произойти по вине компании, которая подает воду. Адвокат предположил, что из-за слишком сильного давления сорвало заглушку и кипяток начал заполнять подвальные помещения.

Впрочем, в МОЭК категорически отвергают эту версию. Представители отмечают, что магистральная сеть ПАО «МОЭК» не проходит под зданием ТЦ «Времена года». Более того, в период времени, предшествующий происшествию, и на момент происшествия давление в системе теплоснабжения находилось в соответствии с нормативными значениями. Также в это время не проводилось никаких работ.

Впрочем, помимо причины прорыва, были разглашены и другие странные факты. Например, зашел разговор и о качестве воды. Именно это объясняет то, что в ТЦ проводились проверки.

Уборщиц отправили убирать воду во время прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве

Адвокат защиты поведал, что первой погибла женщина: она почувствовала себя плохо и просто не смогла покинуть помещение, которое стремительно наполнялось горячей водой. Выжившие свидетели также рассказывали, что когда произошел прорыв трубы, появился резкий неприятный запах, а вода, которая вытекала из труб, имела черный цвет и, возможно, содержала какие-то примеси.

Что известно о происшествии в ТЦ «Времена года» на данный момент

По первоначальным сообщениям, нарушение технического состояния трубы горячего водоснабжения стало причиной аварии, объяснили 5-tv.ru в Союзе торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан (СТЦ).

В СТЦ отметили, что магистральная труба водоснабжения является ОПО (опасным производственным объектом — Прим. ред.). Данная магистральная труба находится на балансе собственника здания и не подлежит эксплуатации со стороны управляющей компании.

Также стоит ожидать официальных сообщений от владельцев здания, так как в настоящий момент продолжается следствие, происходит ликвидация последствий ЧС и возвращение объекта к операционной деятельности силами управляющей компании.

Эксперт назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года»

В СТЦ отмечают, что труба не входит в зону ответственности управляющей компании, поскольку она не передавалась им и остается на балансе собственника.

Также представители Союза торговых центров обратили внимание на статус управляющей компании, которая проходит свидетелем по делу об аварии. Обычно магистральные трубопроводы обслуживаются городскими сетевыми компаниями и входят в их зону ответственности. То, что магистраль находится в собственности ТЦ является нетипичной.

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