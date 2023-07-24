Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека

Главный инженер московского ТЦ «Времена года», где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уточняется, что именно он осуществлял функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса. В прокуратуре при этом заявили, что задержанный — сотрудник частной компании, выполнявший работу по договору.

«В ближайшее время суд с участием прокуратуры Москвы рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему мужчине меры пресечения», — говорится в сообщении.

Прорыв трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. В результате ЧП четыре человека погибли — женщины, которые работали в магазине «Глобус Гурмэ», расположенном в торговом центре. Еще десять пострадали, все были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва трубы с кипятком в столичном ТЦ «Времена года» Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.