Уборщиц отправили убирать воду во время прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве
В результате произошедшего погибли четыре человека. Кто понесет за это ответственность?
Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru
Уборщицы торгового центра «Времена года» в Москве пытались остановить воду во время прорыва трубы с кипятком. Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Балдину рассказала одна из сотрудниц.
«На минус первом этаже (произошел прорыв трубы. — Прим. ред.). Магазин „Глобус Гурмэ“. Начала течь горячая вода. Нас позвали как бы придерживать (воду. — Прим. ред.). Нас позвали, когда уже потоп (произошел. — Прим. ред.), чтобы придерживать воду, чтобы не шло на полный этаж, а в магазин мы не заходили», — рассказала женщина.
Слова сотрудницы ТЦ подтверждают кадры, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru. Во время прорыва кипятка уборщицы действительно убирали воду.
Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru
Одна из сотрудниц ТЦ «Времена года» также рассказывала, что в здании не сработала сигнализация в момент ЧП. По ее словам, никакого оповещения персонала и посетителей центра об этом не было.
Трагедия произошла в ТЦ на Кутузовском проспекте 22 июля. В результате прорыва трубы с кипятком десятки людей оказались заблокированы. Четыре человека погибли, еще десять пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи изымают техническую документацию по ТЦ.
Ранее эксперт в беседе с 5-tv.ru назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года».
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