Эксперт назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года»

В результате прорыва трубы с кипятком в торговом центре на Кутузовском проспекте погибли четыре человека.

Одной из причин гибели четырех человек в результате прорыва горячей воды в московском ТЦ «Времена года» могла стать ненадлежащая организация путей эвакуации. Также необходимо выяснить, из-за чего произошел непосредственно прорыв трубы. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Людей должны были предупредить

Он напомнил, что после ряда пожаров в торговых центрах России были проведены проверки и приняты жесткие меры в части организации систем оповещения и сигнализации.

«В данном случае как минимум должна включаться автоматическая система оповещения — звуковой сигнал, который говорит людям о том, что произошло ЧП и необходимо покинуть здание. На всех направлениях должны быть самосветящиеся таблички. Получив сигнал об эвакуации, люди должны направляться в сторону выхода», — отметил эксперт.

Администрация и персонал торгового центра, в свою очередь, должны были помогать посетителям, особенно детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями, покинуть здание.

«В данном случае, как я понимаю, по первым оценкам граждан, которые были в этом торговом центре, эвакуация шла не организованно», — указал Крохин.

Одна из сотрудниц ТЦ «Времена года» ранее сообщила «Известиям», что в здании не сработала сигнализация в момент прорыва трубы с кипятком. По ее словам, никакого оповещения персонала и посетителей центра не было. Увидев пар, поднимающийся с минус первого этажа, люди еще 15–20 минут не могли понять, что происходит, так как никто им ничего не говорил и не объяснял.

Пути эвакуации из подвала были захламлены

Эксперт также обратил внимание на то, что по имеющимся данным уже можно сделать предварительные выводы о том, что часть путей эвакуации из здания была захламлена. В частности, выходы из подвала, где и погибли четыре человека.

«Первые кадры показывают, что там не было естественного освещения. В условиях образования пара от горячей воды люди могли быть дезориентированы, там могло отсутствовать освещение путей эвакуации, что является нарушением. Мы видели, что у одного из выходов стояли коробки, тележки», — отметил Крохин.

По словам эксперта, находящиеся в подвале люди могли погибнуть сразу от гидравлического удара кипятком, либо не смогли эвакуироваться, получив смертельные ожоги.

«Жертвы, по сути, произошли из-за того, что пути эвакуации были затруднены. И здесь вина лежит, скорее всего, на управляющей организации этого торгового комплекса», — подчеркнул Крохин.

К трагедии могут быть причастны коммунальщики

Еще один вопрос, который, по мнению эксперта, крайне важно прояснить, — это причина аварии. Крохин объяснил, что торговый комплекс, как и любые здания, где находятся люди, должен был проектироваться таким образом, чтобы в помещениях с людьми не было коммуникаций и труб с высоким давлением.

«Если бы это требование соблюдалось в данном случае, то даже прорыв воды с горячей водой не привел бы к гибели людей. Потому что скорость затопления помещения дала бы им время эвакуироваться. В крайнем случае они получили бы ожоги ног», — заметил Крохин.

Также необходимо выяснить, проводились ли в этот день гидравлические испытания повышенным давлением. Эксперт напомнил, что сейчас идет подготовка к отопительному сезону, и один из основных способов испытаний системы отопления — это повышение давления в трубах. Если в этот день проводились подобные испытания, то технический персонал и другие работники торгового центра должны были быть оповещены об этом.

Если же испытаний не было, и авария произошла по естественным причинам, то возникает вопрос о состоянии коммуникации в этом здании, подчеркнул Крохин.

«Может быть третий вариант — гидравлический удар. В этом случае ресурсоснабжающая организация по каким-то причинам дала повышенное давление, которое никто не ожидал и не готовился к нему», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту ЧП с гибелью четырех человек в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».