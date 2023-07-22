Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в столичном торговом центре «Времена года».

На ролике можно рассмотреть и коридор, куда сразу же хлынула вода. Довольно узкое помещение было заставлено различными вещами — коробками и емкостями. Исходя из этого становится понятно, почему находившиеся там люди оказались в ловушке.

Прорыв трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. В результате ЧП четыре человека погибли — женщины, которые работали в магазине «Глобус Гурмэ», расположенном в торговом центре. Еще десять пострадали, все были госпитализированы.

По словам сотрудников ТЦ, в момент прорыва трубы не сработала сигнализация. Кроме того, как ранее рассказал 5-tv.ru, уборщиц торгового центра в это время отправили убирать кипяток.

Эксперт назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года»

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей. Устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания.