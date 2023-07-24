Железнодорожное движение возобновили в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что оно было приостановлено в целях безопасности. Пассажиров в этот момент пересаживали на автобусы.

Прежде Аксенов сообщал, что над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников. По его словам, было попадание в склад боеприпасов. В настоящий момент на местах работают профильные ведомства, ситуация находится на контроле властей. Аксенов призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ попытались осуществить террористическую атаку по территории Крыма.