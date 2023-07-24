В законопроекте о неявке в военкомат снизили штрафы

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

Раньше за нарушение предлагалось штрафовать гражданина на 50 тысяч рублей. Теперь же сумма уменьшилась.

В законопроекте о неявке в военкомат снизили штрафы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

В законопроекте о штрафах за неявку в военкоматы снизили санкции с 50 до 30 тысяч рублей. Это следует из текста документа ко второму чтению, размещенному в базе данных Госдумы.

Раньше за неявку по повестке гражданину предлагалось назначать штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, теперь же — от десяти до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в законопроекте теперь есть санкции за несообщение сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в Россию. За такое нарушение грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как комитет Государственной Думы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкоматы.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

19:54
Рестораны Иды Галич принесли ей доход в шесть миллионов рублей за прошлый год
19:40
Тело пропавшей 16-летней школьницы нашли в лесу в Дивногорске
19:23
Без конца и края: 600 тысяч гектаров леса горит в Якутии
19:12
Дачный бриз: как построить бассейн на участке самостоятельно
19:10
«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына
18:55
Обида — это выбор: раскрыты секреты общения с неприятными людьми

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
«Лишь о тебе мечтая»: фанат группы «Руки вверх» избил полицию, чтобы попасть на концерт
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео