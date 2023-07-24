В законопроекте о неявке в военкомат снизили штрафы

В законопроекте о штрафах за неявку в военкоматы снизили санкции с 50 до 30 тысяч рублей. Это следует из текста документа ко второму чтению, размещенному в базе данных Госдумы.

Раньше за неявку по повестке гражданину предлагалось назначать штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, теперь же — от десяти до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в законопроекте теперь есть санкции за несообщение сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в Россию. За такое нарушение грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как комитет Государственной Думы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неявку в военкоматы.