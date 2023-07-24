«Ушли в иной мир»: экстрасенс о судьбе пропавших на Байкале мужчины и его сына

Таинственно пропавшие на озере Байкал мужчина и его десятилетний сын могли уйти в параллельный мир. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил экстрасенс, оккультист Андрей Харрис.

Он пояснил, что на Земле есть места с очень высокой магической активностью — так называемые точки перехода между различными мирами. Оказавшись в одном из таких мест, человек может попасть в другое измерение или другой мир.

«Я говорю, например, о мире мертвых, прошлом, будущем или других параллельных мирах, которые с точки зрения магии существуют. Было немало примеров, когда люди пропадали в таких местах и оказывались, к примеру, в прошлом, а потом выходили где-то за много километров от этой точки и обо всем этом рассказывали. Их признавали сумасшедшими, однако все это — проделки таких активных мистических точек на Земле», — утверждает Харрис.

Он подчеркнул, что Байкал — это как раз одно из таких мест: неспроста там процветает шаманизм и сконцентрировано большое количество магических энергий. Экстрасенс напомнил, что это далеко не первый случай исчезновения людей на Байкале, и обратил внимание на то, что отец и сын пропали ночью.

«Пик активности таких точек приходится на период с 12 ночи до трех-четырех часов утра. Это наиболее активное время, когда мы можем почувствовать на себе их воздействие. И туман с точки зрения магии — это один из предвестников, который появляется практически всегда, когда человек приближается к такой точке», — отметил эксперт.

Харрис добавил, что и день пропажи мужчины и ребенка был непростым: 24 июля — один из самых мощных магических дней в календарном месяце, когда очень легко почувствовать на себе воздействие потусторонней силы.

«Поэтому я предполагаю, что люди могли стать жертвами аномальной зоны с высокой магической активностью, с точкой перехода. Эти люди даже могут быть мертвы к данному моменту, хотя длительное время они могли сопротивляться происходящему», — заключил экстрасенс.

Необъяснимое исчезновение мужчины и его сына на Байкале произошло в ночь с 23 на 24 июля. Известно, что они направлялись на лодке из поселка Большое Голоустное в бухту Песчаная. Оказавшись по пути в полосе тумана, они пропали. Поиски пока не принесли успеха: никаких следов лодки и людей спасатели не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бесследном исчезновении семейной пары с пятилетним ребенком на реке Лене под Иркутском.