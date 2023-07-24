Патрушев: корпорации США фактически контролируют интернет для глобального доминирования
Прежде в России уже выявляли слежку за пользователями гаджетов от Apple.
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
Американские корпорации фактически единолично контролируют интернет ради своего глобального доминирования. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», — сказал Патрушев в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС.
В связи с этим он призвал двигаться к интернационализации управления глобальной сетью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американские спецслужбы вели разведывательные действия с использованием гаджетов Apple и вредоносного программного обеспечения.
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