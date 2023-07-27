«Антистиль»: как участники 5sta Family относятся к брендовой одежде

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Участники 5sta Family поддерживают российских дизайнеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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По мнению солистки группы Лои, не стоит носить одежду с ярко выраженными крупными логотипами.

Участники 5sta Family поддерживают российских дизайнеров. Своим взглядом на стиль артисты эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Относимся хорошо, особенно сейчас, когда огромное количество российских брендов имеют возможность выйти в условиях минимальной конкуренции. Всегда поддерживаем те бренды, которые выходят с каким-то предложением», — отметил участник 5sta Family Валерий Ефремов.

По мнению участницы Лои, частое использование в одежде крупных логотипов брендов является просто-напросто безвкусицей, поэтому при составлении образа важно уметь грамотно сочетать вещи и составлять образ.

«У меня, честно говоря, есть мнение по поводу брендовой одежды именно в плане того, когда бренды постоянно напечатаны, их очень много, и вот это все кричащее. По-моему, это, честно говоря, антистиль», — убеждена певица.

В начале своего творческого пути в коллективе 5sta Family Лоя отдавала предпочтение сексуальным нарядам. Когда же солистка ушла из группы в 2011 году, в ее гардеробе начали появляться расклешенные платья и банты, тем самым артистка транслировала образ «милашки». После возвращения в музыкальный коллектив в конце 2017 года Лоя стала все чаще появляться на публике в одежде спортивного стиля, предпочитая одежду оверсайз и кроссовки привычным платьям и каблукам.

Ранее 5-tv.ru писал, как участники 5sta Family борются с хейтерами.

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